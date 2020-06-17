2020-06-17T13:22:40+03:00
Происшествия

Экс-вице-мэру Воронежа, обвиняемому во взятке, продлили домашний арест

Алексею Антиликаторову суд разрешил прогулки у подъезда
Ярослав ИВАНОВ
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16 июня Ленинский райсуд продлил по ходатайству следователя домашний арест бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову. Обвиняемый во взятке экс-чиновник будет находится дома по 17 августа включительно, при этом ему разрешили гулять возле подъезда.

Напомним, Антиликаторова, в тот момент уже не работавшего в мэрии Воронежа (он занимал пост директора Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР), арестовали в середина марта. Его обвинили во взятке в 1,5 млн за помощь в выделении земельных участков под организацию ярмарки на проспекте Патриотов. Бывший чиновник признался во взятке, но заявил, что получил только 750 тысяч рублей и готов их вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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