За полгода в теплосети Воронежа инвестор вложил более 450 миллионов рублей
А в целом объем инвестиций в экономику города в прошлом году составил 109,5 миллиардов
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Сегодня, 17 июня Вадим Кстенин выступил в городской Думе с ежегодным отчетом о деятельности администрации за прошлый год. Первым делом он сосредоточился на основных экономических показателях, характеризующих работу муниципальной власти. По его словам, в 2019-м в доходную часть бюджета города поступило более 24 миллиардов рублей. При этом собственные доходы Воронежа превысили плановую величину на 450 миллионов и составили 9,5 миллиардов.
ИСТОЧНИК KP.RU