Мэрии Воронежа в прошлом году удалось снизить долговую нагрузку на бюджет

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:30:57+03:00

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Сегодня, 17 июня Вадим Кстенин выступил в городской Думе с ежегодным отчетом о деятельности администрации за прошлый год.

Первым делом он сосредоточился на основных экономических показателях, характеризующих работу муниципальной власти. Речь идет о финансах. По его словам, в этой части есть существенные достижения. Так, в 2019-м в доходную часть бюджета города поступило более 24 миллиардов рублей. При этом собственные доходы Воронежа превысили плановую величину на 450 миллионов и составили 9,5 миллиардов рублей. Рост обеспечили за счет мобилизации дополнительных поступлений, легализации «серой» зарплаты и потенциальных объектов налогообложения, работы с должниками, а также реализации городского имущества по плану приватизации. Также 174 миллиона мэрии я взыскала с должников через суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU