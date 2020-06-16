В Воронеже назначили нового директора музея "Костенки"

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:48:57+03:00

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Департамент культуры Воронежской области сообщил о назначении нового директор музея-заповедника "Костенки". Им стала Инга Шершень. С сентября прошлого года она занимала должность заместителя директора музея, а с февраля - временно исполняла обязанности директора.

- Инга Владимировна имеет опыт преподавательской и научной деятельности. Кандидат экономических наук. Окончила Воронежский государственный педагогический университет, а также Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности менеджмент организации, - отметили в департаменте.

Напомним, культурную общественность Воронежа год назад потряс скандал с увольнением бывшего директора "Костенок" Виктора Ковалевского. Тогда ему вменили пункт 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ - утрату доверия. Якобы Виктор Ковалевский нанес государству ущерб в 700 тысяч рублей: по версии следствия, грантовые средства направил на исследования, которые ранее прошли за бюджетные деньги. Тогда многие воронежцы встали на защиту честного имени мужчины. В апреле дело в отношении Виктора Ковалевского закрыли. Он хотел восстановиться на прежней должности, но ничего из этого не вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU