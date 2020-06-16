В Воронеже со второй попытки пытаются продать бизнес-центр "Апекс"

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:02:23+03:00

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В Воронеже со второй попытки хотят продать с молотка старейший бизнес-центр города "Апекс". Первые торги провалились еще в марте - тогда за здание запросили 170 миллионов 955 тысяч рублей. Желающих приобрести недвижимость за такую сумму не нашлось. Теперь организатор торгов сбил цену почти до 154 миллионов.

За эти деньги будущий владелец получит на улице Платонова,8 четыре этажа с подвалом общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров, а также в аренду землю под бизнес-центром площадью 5,8 тысяч «квадратов».

Собственником здания является московская компания "Оргтех". Ее признали банкротом. Если торги снова не состоятся, то «Апекс» отдадут компании «РТ-Капитал» - «дочке» госкорпорации Ростех в счет долга «Оргтеха» в 522 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU