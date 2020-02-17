2020-02-17T18:29:12+03:00
Общество

В Воронеже пойдет с молотка старейший городской бизнес-центр «Апекс»

Его построили сразу после того, как развалился СССР
Олег КУЗНЕЦОВ
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На продажу выставили здание бизнес-центра «Апекс» по адресу: улица Платонова, 8. Сейчас он принадлежит столичной компании «Оргтех», которая на данный момент обанкротилась.

В здании долгое время гостили далеко не только одни предприниматели. В нем проводили разные культурные мероприятия, в частности, игры КВН. Постепенно всяческие активности вокруг «Апекса» заглохли.

Теперь здание старейшего воронежского бизнес-центра может взять себе каждый, кто способен выложить за него 170 миллионов 955 тысяч рублей. За эту сумму будущий владелец станет обладателем четырех этажей с подвалом площадью 5,3 тысяч квадратных метров. Рыночная стоимость этого добра – 141,89 миллионов рублей. Кроме того, в немалые деньги оценивают и землю под бизнес-центром площадью 5,8 тысяч «квадратов». Стоит она больше 29 миллионов.

Если нового владельца найти так и не удастся, цену скинут на 10 процентов. А в том случае, если и на вторые торги не поступит ни одной заявки, «Апекс» отдадут ООО «РТ-Капитал» - «дочке» госкорпорации Ростех в счет долга «Оргтеха» в 522 миллиона рублей.

Аукцион пройдет 20 апреля на электронной площадке Ru-Trade24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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