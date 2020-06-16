В Воронежской области произошла еще одна вспышка коронавируса в районной больнице

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:28:53+03:00

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Вспышка коронавируса произошла в Таловской районной больнице. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в медучреждении выявили 14 случаев Covid-19: два - среди персонала стоматологического отделения поликлиники, один - у водителя скорой помощи и 11 - среди сотрудников терапии. Госпитализация потребовалась только двоим, остальные получают лечение амбулаторно. Состояние всех зараженных удовлетворительное, угрозы пока нет.

По информации облздрава, предполагаемым источником инфекции стал пациент, который недавно находился в отделении реанимации. После отрицательного теста на коронавирус его перевели в терапевтическое отделение, а после того, как состояние улучшилось, выписали на амбулаторное лечение. Однако через двое суток пациента госпитализировали в Бутурлиновскую районную больницу. Повторный тест на Covid-19 оказался положительным.

Сейчас работа терапевтического отделения Таловской больницы приостановлена. Специалисты проводят обработку помещений. К моменту выявления вспышки заражения среди персонала всех пациентов терапии выписали по окончании лечения. Персонал из группы риска тестируют. Сама больница функционирует в режиме эпидограничений с момента их введения на территории региона.

Ранее коронавирус обнаружили у 30 сотрудников и пациентов психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы, у двух медсестер областной психиатрической больницы в селе Орловка Хохольского района, вспышку Covid-19 зафиксировали в воронежском Доме ребенка, а также в двух отделениях Новоусманской районной больницы.

По данным на 15 июня, у 803 медработников региона выявили коронавирусную инфекцию. При этом только 28 из них получили выплаты в связи с заболеванием при выполнении должностных обязанностей. Остальные случаи признали не страховыми.

ИСТОЧНИК KP.RU