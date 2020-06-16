Владимир Нетёсов: «Почти 64% регионального бюджета в 2019 году было направлено на развитие отраслей социальной сферы»

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:52:00+03:00

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Воронежская областная Дума приняла закон «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» в рамках 58-го заседания регионального парламента.

– Доходы бюджета в 2019 году составили 118,8 млрд рублей, расходы – 115,5 млрд рублей. Областной бюджет исполнен с профицитом в объеме около 3,3 млрд рублей. Более 70% всех доходов составляют собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета. В 2019 году их объем составил более 84 млрд рублей, что на почти на 2 млрд рублей больше, чем в 2018-м. Дотации из федерального бюджета составили 9,8 млрд рублей. Воронежская область относится к группе регионов с низкой дотационностью – менее 10%. Таких субъектов в стране всего 27, – рассказал об основных параметрах документа председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU