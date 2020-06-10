2020-06-10T17:06:54+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту обнаружения подброшенного в подъезде воронежского дома младенца

Ребенка пока отправили в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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Прокуратура области взяла на контроль ход проверки правоохранительных органов по факту обнаружения в подъезде воронежской многоэтажки новорожденной девочки. Напомним, об этом 10 июня сообщили полицейские.

Ранним утром проживающий в доме на улице Л.Шевцовой сотрудник полиции, вышел из своей квартиры на громкий детский плач. Звук доносился из коробки. В ней лежала новорожденная девочка, а никого из родителей поблизости не было.

Ребенка отправили в больницу. Предварительное обследование показало, что малышке около 10 дней и она здорова.

Сейчас следователи проводят проверку на наличие в этой истории признаков преступления. Прокуратура Советского района со своей стороны принимает меры к установлению личности матери ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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