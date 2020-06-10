Прокуратура начала проверку по факту обнаружения подброшенного в подъезде воронежского дома младенца
Прокуратура области взяла на контроль ход проверки правоохранительных органов по факту обнаружения в подъезде воронежской многоэтажки новорожденной девочки. Напомним, об этом 10 июня сообщили полицейские.
Ранним утром проживающий в доме на улице Л.Шевцовой сотрудник полиции, вышел из своей квартиры на громкий детский плач. Звук доносился из коробки. В ней лежала новорожденная девочка, а никого из родителей поблизости не было.
Ребенка отправили в больницу. Предварительное обследование показало, что малышке около 10 дней и она здорова.
Сейчас следователи проводят проверку на наличие в этой истории признаков преступления. Прокуратура Советского района со своей стороны принимает меры к установлению личности матери ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU