В подъезд воронежской многоэтажки подкинули плачущего младенца в коробке

В подъезде одного из многоквартирных домов Коминтерновского района на подоконнике родители бросили младенца. Об этом 10 июня рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Воронежской области.

Ранним утром, находясь дома, прапорщик полиции Николай Дмитриев услышал детский плач, который доносился из подъезда. Мужчина вышел на лестничную площадку, там на подоконнике стояла коробка, в которой и лежал грудной ребенок. Оказалось, что это девочка - она сильно плакала. Из взрослых никого поблизости не было.

Николай тут же вызвал медиков и полицию, которым позже и передал ребенка. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Правоохранительные органы разбираются, как беспомощный ребенок мог оказать на подоконнике в подъезде.

Подобные истории обычно происходят у храмов: так , в августе 2019-го в 6.30 прихожане у входа в Благовещенский собор нашли сумку с младенцем. Тогда с помощью камер видеонаблюдения, которые расположены неподалеку, удалось зафиксировать изображение женщины, оставившей новорожденного.

В Воронеже случались и более чудовищные истории: в октябре прошлого года сотрудница местного мусоросортировочного завода ОАО «Экотехнологии», разорвав черный полиэтиленовый пакет на ленте, увидела … мертвого младенца, которого поначалу даже приняла за куклу. Поняв, что это, работница цеха сообщила мастеру о ЧП. Сортировочную линию срочно остановили, на место вызвали оперативников.