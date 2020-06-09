2020-06-09T18:47:05+03:00
Общество

Мэрия Воронежа открыла на базе популярного паблика информационный канал

Через сообщество «Мой и твой Воронеж» жители смогут узнать оперативную ситуацию и оставить отзывы
Татьяна МИСТЮКОВА
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В сообществе "Мой и твой Воронеж" теперь можно подписаться на новостную рассылку от мэрии.В сообществе "Мой и твой Воронеж" теперь можно подписаться на новостную рассылку от мэрии.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Администрация Воронежа и популярный паблик «Мой и твой Воронеж» запустили совместную систему оповещения жителей города и области в социальной сети «Вконтакте». Руководитель управления информации мэрии Никита Чеботарев пояснил, что муниципалитет изо дня в день пропускает большой объем срочной и значимой для жителей информации – это разного рода отключения в коммунальной сфере, корректировки маршрутов общественного транспорта, расписание городских мероприятий, ремонт дорог и дворов, вопросы и инициативы, требующие обсуждения общественности. Раньше первыми эту информацию получали сотрудники СМИ. Теперь также оперативно она будет рассылаться подписчикам указанного паблика. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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