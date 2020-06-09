Мэрия Воронежа открыла на базе популярного паблика информационный канал

Администрация Воронежа и популярный паблик «Мой и твой Воронеж» запустили совместную систему оповещения жителей города и области в социальной сети «Вконтакте». Руководитель управления информации мэрии Никита Чеботарев пояснил, что муниципалитет изо дня в день пропускает большой объем срочной и значимой для жителей информации – это разного рода отключения в коммунальной сфере, корректировки маршрутов общественного транспорта, расписание городских мероприятий, ремонт дорог и дворов, вопросы и инициативы, требующие обсуждения общественности. Раньше первыми эту информацию получали сотрудники СМИ. Теперь также оперативно она будет рассылаться подписчикам указанного паблика.

Его создатель Дмитрий Кириенко рассказал, что такой формат оповещения в паблике уже как две недели проходит опробирование. Пока это пилотный вариант, но даже за столь короткий срок он показал свою эффективность и получил от пользователей положительный отклик.

– На сегодняшний день мы присылаем воронежцам информацию, которая важна «здесь и сейчас»: предупреждения о резких переменах в погоде, чтобы жители успели подготовиться, или новости, имеющую более «узкую» аудиторию, например, о появлении в городе безвозмездного проката детских кресел, - заявил Дмитрий Кириенко.

По его словам, за это время на рассылку подписались почти восемь тысяч человек. Он пояснил, что сообщения приходят только тем, кто дал согласие на их получение. Подписаться, как, впрочем, и отписаться очень легко, - это делается в один клик. Единственное условие – нужно иметь профиль в соцсети.

Никита Чеботарев отметил, что для мэрии работа с социальными сетями становится все более значимой, поскольку те же СМИ нередко берут оттуда информационные поводы, которые приходится комментировать его пресс-службе. Другая причина – сами горожане в соцсети ведут активную деятельность и делятся разными городскими проблемами, требующими оперативного решения. Эти сигналы по поручению мэра Вадима Кстенина направляются в профильные структуры администрации для проверки и устранения неполадок. Таким образом, точечные городские проблемы удается решить в кратчайшие сроки.

- Плюс крупные паблики имеют очень серьезную по объему аудиторию, сопоставимую с аудиторией крупнейших СМИ, и немалая часть этой аудитории никак не пересекается. Поэтому работа с социальными сетями будет продолжаться и расширяться, – заявил Никита Чеботарев.