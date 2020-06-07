2020-06-07T18:31:29+03:00
Общество

В Воронеже двое пьяных мужчин разлеглись прямо на детской площадке

Они заснули в сквере «Спортивный»
Артем ИЛЬИН
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Картина, прямо скажем, не для детских глаз.Картина, прямо скажем, не для детских глаз.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» Елена Николаева разместила фото отдыха двух сильно перебравших мужчин. Один из них растянулся прямо на плитке, другой, с перевязанной головой, сначала сел на скамейку, а потом лег на нее и его тоже сморил сон. И не так бы это все было плохо, если б не происходило прямо на детской площадке в сквере «Спортивный» Железнодорожного района. Эта некрасивая картина попала на фото в субботу, 6 июня.

К слову этот день был богат на желающих вздремнуть на улице персонажей. Один из них был замечен прямо на пороге магазина, торгующего алкоголем на улице Мордасовой Коминтерновского района.

Если же возвращаться к скверу «Спортивный», то в октябре 2019 года местные жители жаловались, что там нет ни одной целой лавочки и среди мусора много шприцов, оставшихся сами понимаете от каких занятий. В управе тогда обещали все это безобразие убрать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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