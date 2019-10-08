2019-10-08T19:57:34+03:00
Общество

Воронежцы превратили Спортивный сквер в наркоманский

Сотрудники управы Железнодорожного района выложили фото, убеждающие, что мусор там убрали
Юрий КОЗЛОВ
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Так выглядел сквер совсем недавно.Так выглядел сквер совсем недавно.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» выложили анонимный пост, иллюстрирующий плачевное состояние сквера Спортивный в Железнодорожном районе. Автор сообщения заявил, что дети вынуждены играть прямо в мусоре, а также, что в нем нет ни одной целой лачовки и кругом валяются шприцы. В одном из комментариев грустно пошутили, что, видимо, спортсмены мельдонием балуются.

В мэрии прокомментировали ситуацию со сквером так:

- 8 октября сотрудники управы Железнодорожного района убрали мусор на территории сквера. На 9 октября запланирован санитарный день. Кроме того, прорабатывается вопрос по замене сломанных брусков на скамейках. Убедительно просим местных жителей и приезжих не сорить в сквере и не ломать лавочки - не портите самим себе место отдыха!

Сейчас сквер почистили. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Сейчас сквер почистили.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В скамейках пока недостает брусков. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В скамейках пока недостает брусков.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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