2020-06-06T23:38:51+03:00
Общество

В центре Воронежа нанесут специальную разметку для зрителей парада Победы

Но каких-либо ограничений по количеству людей пока не вводят
Олег ИВАНОВ
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Торжественное шествие пройдет по площади ЛенинаТоржественное шествие пройдет по площади ЛенинаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На всех прилегающих к месту проведения парада Победы общественных территориях в Воронеже, где обычно собираются зрители, на тротуарах будет нанесена временная разметка, чтобы горожане могли соблюдать безопасную дистанцию. Об этом 5 июня сообщил мэр Вадим Кстенин на межведомственном совещании по подготовке к параду и салюту в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

После завершения мероприятия разметку удалят. Каких-либо ограничений по количеству людей, который будут смотреть парад, вводить пока не планируется.

24 июня в воронежском параде будут участвовать более 3 тысяч военнослужащих (в их числе впервые будут 103 женщины-гвардейцы) и около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники. Как обычно, торжественное шествие пройдет по площади Ленина. Время, когда будут маршировать пехотинцы, увеличили в два раза – до 15 минут. Начало в 10.00

Ожидается, что мероприятие посетят и ветераны войны. Их обещали бесплатно протестировать на коронавирус.

Все автомобили, которые повезут ветеранов, будут продезинфицированы, сопровождающие лица обязательно пройдут предварительное тестирование. Их обеспечат масками, перчатками, санитайзерами.

Праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы озарит небо над Воронежем в традиционное время - 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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