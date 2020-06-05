В Воронеже синоптики на выходных обещают сильную жару

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:59:16+03:00

Температура будет доходить до +29 градусов, а в начале новой рабочей недели перевалит за 30

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В Воронежском гидрометцентре сообщили о несколько запоздалом приходе по-настоящему летней погоды. Причем уже на выходных не просто потеплеет, а станет по-настоящему жарко. Солнцепек нам обеспечат воздушные массы с юга, а потом и с востока, где еще совсем недавно царствовал антициклон. Теперь он утвердится и над территорией Воронежской области по крайней мере на ближайшие четыре дня.

В субботу, 6 июня, вместо юго-западного подует южный ветер, синоптики прогнозируют ночью дождь и +14 градусов. Зато днем воздух прогреется до +27, выглянет солнце, на него периодически будут набегать тучи.

В ночь на воскресенье, 7 июня, при пасмурной погоде метеорологи обещают +15 градусов. Днем будет солнечно и уже по-настоящему жарко – до +29.

Ночью в понедельник, 8 июня, будет тепло - +17 градусов, хотя и пасмурно. Днем подует юго-восточный ветер, синоптики обещают солнечную погоду, жара достигнет отметки +30 градусов.

В ночь на вторник, 9 июня, снова сменится ветер – на этот раз на восточный, он принесет с собой +18 градусов, будет пасмурно. Днем снова метеорологи прогнозируют безоблачную солнечную погоду. Столбик термометра достигнет отметки в +31 градус.

В то же время пляжи в Воронежской области в связи с эпидемией коронавируса открывать пока не будут. Да и загорать нужно с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU