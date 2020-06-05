2020-06-05T08:59:16+03:00
Общество

В Воронеже синоптики на выходных обещают сильную жару

Температура будет доходить до +29 градусов, а в начале новой рабочей недели перевалит за 30
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В нынешних условиях загорать лучше в гордом одиночестве.В нынешних условиях загорать лучше в гордом одиночестве.Фото: Михаил ДЕНИСОВ
Изменить размер текста:

В Воронежском гидрометцентре сообщили о несколько запоздалом приходе по-настоящему летней погоды. Причем уже на выходных не просто потеплеет, а станет по-настоящему жарко. Солнцепек нам обеспечат воздушные массы с юга, а потом и с востока, где еще совсем недавно царствовал антициклон. Теперь он утвердится и над территорией Воронежской области по крайней мере на ближайшие четыре дня.

В субботу, 6 июня, вместо юго-западного подует южный ветер, синоптики прогнозируют ночью дождь и +14 градусов. Зато днем воздух прогреется до +27, выглянет солнце, на него периодически будут набегать тучи.

В ночь на воскресенье, 7 июня, при пасмурной погоде метеорологи обещают +15 градусов. Днем будет солнечно и уже по-настоящему жарко – до +29.

Ночью в понедельник, 8 июня, будет тепло - +17 градусов, хотя и пасмурно. Днем подует юго-восточный ветер, синоптики обещают солнечную погоду, жара достигнет отметки +30 градусов.

В ночь на вторник, 9 июня, снова сменится ветер – на этот раз на восточный, он принесет с собой +18 градусов, будет пасмурно. Днем снова метеорологи прогнозируют безоблачную солнечную погоду. Столбик термометра достигнет отметки в +31 градус.

В то же время пляжи в Воронежской области в связи с эпидемией коронавируса открывать пока не будут. Да и загорать нужно с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Часть воронежцев 8 июня лишится телевидения
Под Воронежем «девятка» не пропустила «МАН»: водитель погиб
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Вспышку коронавируса зарегистрировали еще на одном воронежском заводе
В Воронежской области подтвердили коронавирус у 126 человек на 5 июня
В Воронеже синоптики на выходных обещают сильную жару
В Воронеже поймали на взятке замначальника следственного отдела регионального управления транспортной полиции
Воронежская прокуратура начала проверку после массового заражения коронавирусом в районной больнице
В Воронежской области под суд отправили подростка, забившего до смерти мужчину
Пляжи Воронежской области могут закрыть до третьего этапа снятия ограничений по коронавирусу
В Воронежской области растет заболеваемость коронавирусом среди пенсионеров
Под Воронежем водитель «Газели» влетел в ограждение и легковушку: пострадали две женщины
В Воронежской области для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2155 коек
В Воронеже мастер решил, что его работу недооценивают и украл деньги у старушки
Стало известно, когда воронежский «Факел» начнет подготовку к новому сезону
Скорректирована схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы
Из Воронежа организовали вывозной рейс для граждан Армении
Под Воронежем частники закрыли проход к единственному пляжу озера
В центре Воронежа во время ремонта обнажилась булыжная мостовая XIX века
Как под гипнозом: девушка из Воронежа взяла кредит и перевела все деньги мошенникам
Фирму в Воронежской области оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение закона о коррупции
В Воронеже завершилась консервация Ротонды
С 4 по 5 июня в Воронеже будут ремонтировать 12 улиц
В Воронеже для лечения пациентов с коронавирусом привлекли ординаторов и студентов ВГМУ
Коронавирус добрался до администрации Семилук
Сотрудник воронежской управы заболел коронавирусом
В Воронеже будут судить охранника, искалечившего посетителя ночного клуба
Жительница Воронежской области, воровавшая продукты, пыталась дать следователю 1000 рублей, чтобы не заводили дело