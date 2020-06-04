2020-06-04T20:18:48+03:00
Общество

Пляжи Воронежской области могут закрыть до третьего этапа снятия ограничений по коронавирусу

Главный санитарный врач попросил не пускать жителей региона к местам отдыха у воды
Олег ИВАНОВ
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Хотя в то же время идет подготовка зон рекреации к лету.Хотя в то же время идет подготовка зон рекреации к лету.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Места отдыха у воды, проще говоря, пляжи планируют открыть только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий в Воронежской области. При этом отдыхающим придется соблюдать условия социального дистанцирования.

Главный санитарный врач региона Игорь Механтьев 4 июня отметил, что сейчас крайне необходимо ограничить доступ населения к местам массового отдыха у воды. Хотя в то же время идет подготовка зон рекреации к лету.

Впрочем, на майские праздники компании воронежцев, как ни в чем не бывало, гуляли на набережной водохранилища и Адмиралтейской площади. В тот же день отдыхающие заполонили и пляж у Усманки в Боровом.

С 20 мая в регионе возобновили работу ярмарки и рынки, магазины с непродовольственными товарами площадью не более 400 кв. м. Это был первый этап выхода Воронежской области из ограничений по коронавирусу.

2 июня мог начаться второй этап: открылись бы магазины площадью до 800 кв.м., началась бы уличная торговля, смогли бы принять учеников образовательные учреждения, но, как вы и сами знаете, этого не произошло. А все из-за показателей, которые не соответствуют норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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