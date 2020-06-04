Под Воронежем частники закрыли проход к единственному пляжу озера

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:29:01+03:00

Части этого забора уже нет, но проблемы прохода к озеру это не решило. Фото: предоставлено Олегом Вельможиным.

Жители Малышево могут подойти только к заболоченной его части [фото]

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Воронежские общественные активисты бьют тревогу: жители Малышево и прилегающих к нему районов по-прежнему не могут подойти к озеру Подпольному, формально находящемуся уже на территории Хохольского района. Этот водоем, являющийся, по сути, старым руслом Дона, пользовался большой популярностью. На оборудованном пляже можно было хорошо отдохнуть и искупаться.

Однако в последние годы эту территорию стали активно осваивать частники – крестьянско-фермерское хозяйство. Началось строительство шатра для проведения торжеств. Территория предоставлялась в аренду ресторану «Апраксин». Озеро огородили забором, его частично убрали только после вмешательства губернатора Воронежской области Александра Гусева в сентябре 2019 года. Формально местные жители получили доступ к озеру, но только к той его части, которая никому не нужна, поскольку сильно заболочена. Пляж, как сообщают общественники, остался закрытым.

В озере Подпольном, больше напоминающем довольно большую реку, теперь не искупаться.Фото: предоставлено Олегом Вельможиным.

Единственное место, где есть нормальный подход к озеру. Сейчас местным жителям пройти туда нельзя.Фото: предоставлено Олегом Вельможиным.

По словам местных жителей, владелец участка сейчас согласовывает проект подключения на свой участок электричества мощностью в 10 тысяч вольт для строительства производства комбикормов и удобрений. Если планы осуществятся, ни о каком отдыхе у озера уже и речи быть не может. Общественники также напоминают, что вся эта активность происходит на заливных лугах, которые с первым же сильным разливом Дона могут уйти под воду.

Между тем в областном правительстве ничего о строительстве какого-либо предприятия у озера не знают. А руководитель территориального отдела городского микрорайона Малышево Владимир Пичугин заявил, что возможность прохода для граждан к озеру есть. Ну да, формально есть...

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ИСТОЧНИК KP.RU