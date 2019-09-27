Воронежцам в течение месяца вернут доступ к озеру

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-27T11:13:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Малышева и прилегающих к нему районов пожаловались, что не могут пройти к озеру Подпольному. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, прилегающий к берегу водоема, около года назад получило в собственность крестьянско-фермерское хозяйство. КФХ ведет на участке строительные работы и огородил территорию забором, который не дает пройти людям к Подпольному.

Вчера губернатор Александр Гусев провел совещание, на котором обсудил, как выйти из сложившейся ситуации. В частности, глава региона поручил в течение месяца найти варианты решения проблемы, которые устроят, как жителей микрорайона Малышево, так и собственника земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU