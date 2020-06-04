2020-06-04T10:59:51+03:00
Общество

В Воронежской области прокуратура оспорила закрытие уголовного дела экс-директора мясокомбината, застрелившего водителя

Бывшего начальника не стали преследовать в связи с его примирением с родственниками погибшего
Артем ИЛЬИН
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Ружье нашли рядом с телом водителя.Ружье нашли рядом с телом водителя.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники прокуратуры Воронежской области подали апелляцию на решение Грибановского районного суда, закрывшего уголовное дело в отношении 66-летнего бывшего директора Борисоглебского мясокомбината. Напомним, он застрелил своего водителя. В суде посчитали, что бывший начальник сделал это случайно на охоте. А так как он примирился с родственниками убитого водителя, дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» приняли решение прекратить.

Место, где был застрелен 43-летний водитель. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Место, где был застрелен 43-летний водитель.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Видимо, в надзорном ведомстве посчитали, что факта примирения по такой «тяжелой» статье недостаточно для закрытия дела. Апелляцию прокуратуры рассмотрят в Воронежском областном суде. Конкретную дату заседания, а также кто будет принимать решение по этому делу, пока не определили.

Напомним, убийство случилось 31 октября 2019 года на охоте у деревни Красовка Грибановского района. По версии, с которой, по-видимому, согласились в Грибановском районном суде, 66-летний бывший директор целил в мишень и случайно попал в 43-летнего водителя. Но в этом деле есть загадочные обстоятельства. Во-первых, ружье было с оптическим прицелом, сводящим вероятность такого неточного выстрела до минимума. Допустим, «оптику» бывший директор неверно поправил. Но есть и второй непонятный момент: водитель незадолго до этого загадочным образом по документам стал владельцем мясокомбината, которым ранее руководил его шеф. Причем в открытых источниках он продолжает им числиться, несмотря на гибель. В то же время на мясокомбинате так и не смогли пояснить, кто же сейчас реально «рулит» предприятием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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