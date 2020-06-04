В Воронежской области уменьшилось количество коек для лечения коронавирусников

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:29:46+03:00

И коэффициенту распространения вируса далеко до нормы

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Ударными темпами идет в Воронежской области тестирование на коронавирус: на 100 тысяч жителей - 174,3 (при норме 90).

С остальными показателями, определяющими возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, есть проблемы.

Все еще высок, по сравнению с нормой, коэффициент распространения инфекции: 1,14 (необходим 0,8). Да и свободный коечный фонд для лечения больных Covid-19 с каждым днем уменьшается: на 4 июня он равен 29,4% (при норме 50%).

Напомним, утром 4 июня стало известно о еще 105 зараженных коронавирусом воронежцах.

ИСТОЧНИК KP.RU