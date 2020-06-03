2020-06-03T20:42:55+03:00
Происшествия

В Воронеже 70-летний водитель «Жигулей» сбил семилетнего мальчика

Ребенок попал в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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3 июня в 11.05 в Железнодорожном районе у дома № 1В по улице Остужева случилось еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок.

- 70-летний водитель «пятерки», житель Воронежа, ехавший со стороны улицы 25 лет Октября в направлении Переверткина, не смог ни затормозить перед перебегавшим дорогу мальчиком, ни объехать его. В итоге семилетний ребенок получил травмы, его увезли в больницу, - рассказали в региональном ГУ МВД.- Мальчик бежал по дороге вне зоны пешеходного перехода. В связи с этим ДТП напоминаем родителям: нельзя оставлять маленьких детей без присмотра, особенно когда рядом с домом есть оживленная дорога

Напомним, в тот же день около пяти часов вечера в результате столкновения «скорой» и «Пежо» на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января в больницу попала трехлетняя девочка. Ранее полицейские сообщали, что с начала 2020 года в авариях получили ранения 64 ребенка, теперь уже получается, что их стало как минимум 66. Четверо детей в авариях погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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