В центре Воронежа «скорая» врезалась в иномарку: ранена трехлетняя девочка
3 июня в 17.10 у дома № 66 на улице Кольцовской случилась авария, в которой пострадала маленькая девочка.
- 65-летний водитель «скорой», житель Воронежа, ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом в сторону улицы Свободы. На перекрестке с улицей 9 Января его машина столкнулась с «Пежо-307», которой управляла 31-летняя женщина. Автоледи, жительница Воронежа, в аварии серьезных травм не получила, так же, как и водитель скорой. А вот ехавшая на пассажирском сидении «Пежо» трехлетняя девочка была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Ранее полицейские сообщили, что с начала 2020 года в авариях получили ранения 64 ребенка, еще четверо погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU