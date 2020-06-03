2020-06-03T20:43:23+03:00
Происшествия

В центре Воронежа «скорая» врезалась в иномарку: ранена трехлетняя девочка

ДТП случилось на улице Кольцовской
Юрий КОЗЛОВ
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Водитель скорой в ДТП не пострадал, как и женщина, рулившая "Пежо", а вот двухлетняя девочка попала в больницу.Водитель скорой в ДТП не пострадал, как и женщина, рулившая "Пежо", а вот двухлетняя девочка попала в больницу.Фото: из архива «КП»
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3 июня в 17.10 у дома № 66 на улице Кольцовской случилась авария, в которой пострадала маленькая девочка.

- 65-летний водитель «скорой», житель Воронежа, ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом в сторону улицы Свободы. На перекрестке с улицей 9 Января его машина столкнулась с «Пежо-307», которой управляла 31-летняя женщина. Автоледи, жительница Воронежа, в аварии серьезных травм не получила, так же, как и водитель скорой. А вот ехавшая на пассажирском сидении «Пежо» трехлетняя девочка была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее полицейские сообщили, что с начала 2020 года в авариях получили ранения 64 ребенка, еще четверо погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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