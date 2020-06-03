В центре Воронежа «скорая» врезалась в иномарку: ранена трехлетняя девочка

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:43:23+03:00

Водитель скорой в ДТП не пострадал, как и женщина, рулившая "Пежо", а вот двухлетняя девочка попала в больницу. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

3 июня в 17.10 у дома № 66 на улице Кольцовской случилась авария, в которой пострадала маленькая девочка.

- 65-летний водитель «скорой», житель Воронежа, ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом в сторону улицы Свободы. На перекрестке с улицей 9 Января его машина столкнулась с «Пежо-307», которой управляла 31-летняя женщина. Автоледи, жительница Воронежа, в аварии серьезных травм не получила, так же, как и водитель скорой. А вот ехавшая на пассажирском сидении «Пежо» трехлетняя девочка была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее полицейские сообщили, что с начала 2020 года в авариях получили ранения 64 ребенка, еще четверо погибли.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU