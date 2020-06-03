В Воронеже подвели итоги ПГ

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:54:57+03:00

Изменить размер текста: A A

3 июня в Воронеже состоялся брифинг, посвященный итогам предварительного голосования, которое прошло с 25 по 31 мая.

Секретарь регионального отделения «Единой России», член Президиума генсовета Партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU