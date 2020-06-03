«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс
Об этом шла речь на онлайн-совещании «Единой России», посвященном разработке законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс.
«При разработке законопроекта мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Согласно социологическим исследованиям, к середине апреля число россиян, работающих дистанционно, достигло 14%. А количество таких вакансий выросло на фоне общего спада на рынке труда. Стало очевидно, что многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии — примерно четверть компаний планируют это делать», — сказал Дмитрий Медведев.
ИСТОЧНИК KP.RU