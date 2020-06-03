2020-06-03T17:49:11+03:00
Общество

«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс

Перед этим законопроект пройдет общественное обсуждение в регионах
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Об этом шла речь на онлайн-совещании «Единой России», посвященном разработке законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс.

«При разработке законопроекта мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Согласно социологическим исследованиям, к середине апреля число россиян, работающих дистанционно, достигло 14%. А количество таких вакансий выросло на фоне общего спада на рынке труда. Стало очевидно, что многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии — примерно четверть компаний планируют это делать», — сказал Дмитрий Медведев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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