2020-06-03T12:45:48+03:00
Общество

Воронежцы столкнулись с проблемами с «коронавирусными» выплатами на детей от 3 до 16 лет

В основном деньги не пришли тем, кто допустил ошибку в заявлении
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С каждым обращением сейчас работают индивидуально.С каждым обращением сейчас работают индивидуально.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 1 июня, семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременную выплату. Первыми ее увидели родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. «КП-Воронеж» рассказывала об этой поддержке в период коронавируса.

По данным на конец мая, в отделение Пенсионного фонда (ПФР) по Воронежской области поступило 158,7 тысяч заявлений на единовременную выплату от семей с детьми от 3 до 16 лет. Они должны получить по 10 тысяч рублей на ребенка.

Заявления уже поданы в отношении 204 тысяч детей - то есть некоторые семьи оформляли несколько заявок. По предварительным расчетам, в нашем регионе выплаты получат родители более 300 тысяч детей указанного возраста.

Однако 2 июня, как сообщил читатель «КП-Воронеж», некоторые родители столкнулись с проблемами по выплатам. Например, на одного ребенка деньги пришли, а на второго - почему-то нет. По словам горожанина, вместе с ним в местное отделение ПФР обратилось еще около десяти человек.

Как рассказали нашему изданию в пресс-службе воронежского отделения ПФР, действительно у некоторых родителей возникли трудности, обращений много, с каждым работают индивидуально.

Дело в том, что в заявлениях оказались ошибки: кто-то неверно указал страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), кто-то ошибся с данными свидетельства о рождении. Также возникли технические сложности с оформлением выплат на детей - граждан России, которые при этом родились в других странах. Сейчас идет работа над всеми подобными случаями.

Если у человека возникают сложности с выплатами на его ребенка, он может обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Рекомендуют обращаться по предварительной записи: назначить дату и время посещения можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Здесь собраны разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы при подаче заявления на единовременную выплату на детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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