Воронежцы столкнулись с проблемами с «коронавирусными» выплатами на детей от 3 до 16 лет
С 1 июня, семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременную выплату. Первыми ее увидели родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. «КП-Воронеж» рассказывала об этой поддержке в период коронавируса.
По данным на конец мая, в отделение Пенсионного фонда (ПФР) по Воронежской области поступило 158,7 тысяч заявлений на единовременную выплату от семей с детьми от 3 до 16 лет. Они должны получить по 10 тысяч рублей на ребенка.
Заявления уже поданы в отношении 204 тысяч детей - то есть некоторые семьи оформляли несколько заявок. По предварительным расчетам, в нашем регионе выплаты получат родители более 300 тысяч детей указанного возраста.
Однако 2 июня, как сообщил читатель «КП-Воронеж», некоторые родители столкнулись с проблемами по выплатам. Например, на одного ребенка деньги пришли, а на второго - почему-то нет. По словам горожанина, вместе с ним в местное отделение ПФР обратилось еще около десяти человек.
Как рассказали нашему изданию в пресс-службе воронежского отделения ПФР, действительно у некоторых родителей возникли трудности, обращений много, с каждым работают индивидуально.
Дело в том, что в заявлениях оказались ошибки: кто-то неверно указал страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), кто-то ошибся с данными свидетельства о рождении. Также возникли технические сложности с оформлением выплат на детей - граждан России, которые при этом родились в других странах. Сейчас идет работа над всеми подобными случаями.
Если у человека возникают сложности с выплатами на его ребенка, он может обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Рекомендуют обращаться по предварительной записи: назначить дату и время посещения можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».
Здесь собраны разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы при подаче заявления на единовременную выплату на детей.
ИСТОЧНИК KP.RU