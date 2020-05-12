2020-05-12T14:43:21+03:00
Общество

Стало известно, какие воронежские семьи могут получить новые выплаты на детей

Пенсионный фонд разъяснил порядок оформления заявлений
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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С 12 мая согласно указу президента существенно расширен список семей с детьми, которые могут получить выплаты. Если раньше на поддержку государства могли рассчитывать только обладатели материнского капитала, то теперь в категорию попадают все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с апреля 2017 по 1 января 2020 года.

- Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начиная с 1 июня, - пояснили «Комсомолке» в воронежском отделении Пенсионного фонда. – Выплаты будут производиться на каждого ребенка, не зависимо от материального положения семьи. Обратиться за выплатой можно через Портал госуслуг.

Однако, в отличие от выплат на детей до трех лет, эта помощь будет одноразовой.

Новость о расширении выплат вызвала среди россиян такой ажиотаж, что в первый день подачи заявлений, 12 мая, портал Госуслуг не выдержал нагрузки и рухнул, как это случилось с «Дневник.ру» в начале дистанционного обучения школьников.

В Пенсионном фонде успокоили и призвали воронежцев не переживать:

- У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. От вас потребуется ввести паспортные данные, номер актовой записи регистрации ребенка (он указан в свидетельстве о рождении), СНИЛС и банковские реквизиты для зачисления денег.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры, отметили в воронежском отделении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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