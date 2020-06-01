Вспышка коронавируса в больнице под Воронежем: заразились 30 человек

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:41:08+03:00

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За последние три дня в Новоусманской районной больнице коронавирус обнаружили у 30 человек, в том числе у двух врачей. Также эту заразу диагностировали у медработников среднего и младшего звена – по четыре случая.

Среди пациентов больницы коронавирус обнаружили у 18 человек в хирургическом отделении и у еще двух – в терапевтическом. Их перевели в специализированные стационары. В областном штабе по противодействию коронавирусу заявили, что у всех 30 человек либо нет никаких симптомов этой опасной заразы, либо болезнь протекает в легкой форме.

Хирургическое отделение временно закрыли. Его продезинфицировали. Сейчас оно готово к работе. Ждут результатов тестов, взятых у медперсонала. Если они будут отрицательными, хирургическое отделение откроют.

А пока пациентов, которым требуются хирургические операции, увезли в другие стационары. Терапевтическое отделение продолжает работу, в нем также проведены эпидмероприятия и приняты ограничительные меры. В поликлинике хирургическую помощь оказывают, как и раньше, - понятное дело, в пределах ее возможностей.

Напомним, утром 1 июня областные власти сообщили о рекордном за все время пандемии числе заразившихся – коронавирус обнаружили у 111 наших земляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU