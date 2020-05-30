В Воронеже сняли на видео начавшийся снос атомной станции

30 Май 2020 2020-05-30T17:22:08+03:00

К 2022 году от нее практически ничего не останется [видео]

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В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Михаил Черников разместил видео, на котором запечатлел, как начали сносить Воронежскую атомную станцию в микрорайоне Шилово. На нем можно заметить, что здание окружено экскаваторами, уже начал обнажаться фундамент.

Напомним, строительство Воронежской атомной станции теплоснабжения началось в 1983 году. Предполагалось, что благодаря ее вводу удастся закрыть треть котельных, загрязняющих окружающую среду и существенно снизить цену отопления. Однако в 1986 году случилась авария на Чернобыльской АЭС. И напуганные этой трагедией воронежцы на референдуме проголосовали за то, чтобы строительство заморозить.

Многие годы заброшенная атомная станция простояла без толку, хотя, особенно в последнее время, было много планов того, как ее можно переоборудовать. Увы, во что-то реальное ни один прожект не воплотился.

В результате атомную станцию все же решили снести. И если на ее строительство планировали потратить 480 миллионов рублей (правда, еще тех, советских), то ее разрушение обойдется в миллиард. При том, что обслуживание замороженной станции обходилось примерно в 40 миллионов рублей в год

На земельном участке, занимаемом станцией, площадью около 40 гектаров большинство объектов недвижимости переданы частным компаниям. Сносить будут реакторные отделения № 1 и № 2. От них останется фундаментная плита, на которой можно сооружать любые объекты: от складских до производственных. Также сохранится здание химводоочистки. Его можно использовать по другому назначению.

В демонтаже будут использовать алмазные пилы, чтобы справиться со стенами в метр толщиной. Рабочие станут отрезать куски бетона, которые можно транспортировать. Эти глыбы будут спускать вниз и тут же дробить в щебень. Материал получится достаточного качества, чтобы, например, проводить с его помощью ремонт дорог.

К 2022 году от атомной станции, по сути, ничего не останется.

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Демонтаж атомной станции в Шилово.

ИСТОЧНИК KP.RU