Без ВАСТ обойдемся: как будут сносить главный воронежский недострой

«Дирекция строящейся Воронежской атомной станции теплоснабжения» - гласит табличка на двери административного корпуса. Но ВАСТ уже не строящаяся.

К 2022 году станция будет полностью ликвидирована. Все, что осталось от главного корпуса реакторного отделения №2, разрушат до фундамента уже в этом году. А в декабре станет ясно, кто займется демонтажем оставшихся помещений: работа будет выполнена в течение 2020-2021-го. Исчезнет и купол, что придавал панораме разрастающегося микрорайона Шилово свой шарм.

Демонтаж начнут в 2019 году.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Слишком много «если»

Строительство ВАСТ началось в 1983 году. На первом этапе потребовалось переселить жителей села Шилово – для этого в Советском районе Воронежа построили два дома. Переносили все захоронения, которые находили на территории будущей стройки. Как вспоминает главный инженер управления строительства ВАСТ Вячеслав Разинков, в каждом случае искали родственников и по согласованию с ними выбирали новое кладбище.

На глобальную стройку приезжали молодые специалисты со всего Союза. Сегодняшний микрорайон Шилово должен был стать поселением атомщиков. Если бы хотя бы первая очередь ВАСТ начала работу, то здесь могли бы получить работу около семисот человек. Но все эти расчеты упираются в «если».

В 1986 году последовала чернобыльская катастрофа. Вскоре началась общественная дискуссия о том, нужна ли в черте Воронежа атомная станция. Ее итогом стал референдум, на котором горожанам предложили выбрать: атомная станция теплоснабжения или новые котельные на органическом топливе? Более 90% проголосовали за второй вариант, и городской совет народных депутатов принял историческое решение: остановить строительство.

Останется только фундаментная плита.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Есть и другая версия, почему в те переломные годы Воронеж отказался от амбициозного проекта:

- В городе, насколько помню, работало 273 котельных на угле и на мазуте. Представляете, каково это для экологии? При пуске станции треть котельных было бы закрыто. Но при этом сети были совсем не готовы к приему тепла. Денег на их реконструкцию в те времена просто не было, - отмечает Вячеслав Разинков. - Когда в начале 90-х промышленность встала, и крупных потребителей не было, нам заявляли: «Зачем нужна тепловая энергия? У нас нет потребителей». Жилья-то тогда строили очень мало.

- Я оцениваю те события как политические игры, - говорит директор филиала Воронежской АСТ Анатолий Сачков. – А после 1990 года запуск уже серьезно не обсуждался.

Директор филиала Воронежской АСТ Анатолий Сачков.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Было 15 вариантов использования

Оборудование для первого блока приобрели на 90% - в том числе корпус реактора, насосы, баки, фильтры и прочее. Самые дорогостоящие устройства были смонтированы.

Со временем оборудование общепромышленного назначения, такое как трансформаторы или краны, удалось перепродать. А вот что делать со специальной аппаратурой? Она было спроектирована именно для ВАСТ. К сожалению, нового применения найти не удалось. В помещениях станции по-прежнему можно увидеть так и не установленные детали, местами покрывшиеся ржавчиной. Под куполом стоит разобранная «матрешка» реактора: он так и не был установлен на положенное место.

Оборудование реактора.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Впоследствии рассматривались и другие идеи, как использовать основные сооружения станции. По словам Анатолия Петровича, было 15 вариантов: начиная от предприятия по производству кабелей, заканчивая медицинским центром по созданию радиоизотопов (сейчас их везут в Воронеж на самолетах).

- Самым реальным вариантом, конечно, было построить именно атомную станцию теплоснабжения. Объект мог бы полностью обеспечивать электроэнергией Шилово и теплом весь Воронеж. При этом стоимость тепловой энергии составляла бы треть от сегодняшней цены, - утверждает Анатолий Сачков.

Через эти врата к реактору должны были доставлять топливо.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Качнется купол...

На протяжении примерно двадцати лет все сотрудники ВАСТ работали, в основном, над консервацией объекта. Когда же в 2016 году в «Росатоме» приняли решение о завершении строительства и последующей ликвидации, началась разработка плана мероприятий.

На земельном участке площадью порядка 40 га большинство объектов недвижимости переданы частным компаниям. Сносить будут реакторные отделения №1 и №2. От них останется фундаментная плита, на которой можно сооружать любые объекты: от складских до производственных. Также сохранится здание химводоочистки. Его можно использовать по другому назначению.

Крыши ВАСТ облюбовали птицы.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Толщина стен основного сооружения ВАСТ – около метра. Когда потребовалось проделать отверстие размером с дверной проем, рабочие с отбойными молотками трудились неделю...

В демонтаже будут задействованы другие инструменты – алмазные пилы. Рабочие станут отрезать куски бетона, которые можно транспортировать. Эти глыбы будут спускать вниз и тут же дробить в щебень. Материал получится достаточного качества, чтобы, например, проводить с его помощью ремонт дорог. Как знать, возможно, через несколько лет мы будем ездить по кусочкам ВАСТ...

- Продать все планируется единым блоком - как минимум две заинтересованные организации уже есть. Это позволит частично компенсировать вложенные средства. Эти фирмы уже приобретали некоторые объекты. Одна из них занимается ветроэнергетическими установками, а вторая - производством различных емкостей, в частности, баков, - рассказал директор филиала. - Доходы от реализации вторичных материалов – металла и щебня - по нашим расчетам номинально сопоставимы с теми деньгами, что в советское время были вложены в строительство. Напомню, что тогда строительство станции оценивалось в 480 миллионов рублей, но было освоено только 130 миллионов.

Территорию вместе с цехом водоочистки планируют передать коммерсантам.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Демонтаж на миллиард

Демонтаж станции будет стоить до миллиарда рублей. Это начальная, она же максимальная, цена контракта, которая в ходе торгов может быть снижена в два-три раза.

Когда вы слышите такую сумму, возникает вопрос: «А есть ли вообще смысл сносить объект?». Дело в том, что обслуживание замороженной станции обходится примерно в 40 миллионов рублей в год. Это и зарплата персонала, который занимается сохранением ВАСТ, и охрана объекта, и коммунальные затраты.

- У нас в филиале сегодня работает 28 человек вместе с директором. Некоторые из них просто уйдут на пенсию, в том числе, видимо, и я, - сказал Анатолий Сачков. - Специалистов допенсионного возраста у нас примерно половина. Концерн «Росэнергоатом» готов направить их на другие объекты атомной энергетики - скорее всего, в другие регионы.

Охранников на объекте чуть ли не столько же, сколько и обычного персонала - 22 сотрудника. Правда, работают они посменно. Объяснить такое количество просто: уж слишком сильно ВАСТ привлекает местных «сталкеров» и прочих любителей приключений.

...Проезжая мимо станции, сделайте фотографию на память. Можно будет показать детям. «Смотрите, а тут стояла недостроенная атомная станция. Почему недостроенная? Ну, такое было время...»