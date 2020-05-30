В Воронеже юноша, протаранивший «семеркой» толпу и задавивший двоих, надолго отправится в колонию

30 Май 2020 2020-05-30T15:27:25+03:00

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Советский районный суд вынес приговор по делу 19-летнего цыгана (на момент совершения преступления ему было 17 лет).

8 июля 2018 года в кафе «Троянда» на улице Пешестрелецкой этот юноша и его знакомый подрался с гражданами Азербайджана. Во время «разборки» все выскочили на улицу – прямо на дорогу. Тогда 17-летний парень подбежал к «семерке», принадлежавшей его родственнику, нажал на газ, набрал скорость более 50 км/час и направил машину прямо на толпу своих недругов. Юноша, не останавливаясь, уехал. Три человека попали в больницу, один из них вскоре умер, а вслед за ним и второй. Третий раненый выжил, но получил тяжелые травмы.

- Молодого человека приговорили к 8,5 годам колонии общего режима. Кроме того, его обязали оплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу мужчины, здоровью которого из-за этого ДТП был нанесен тяжкий вред.

ИСТОЧНИК KP.RU