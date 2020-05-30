2020-05-30T15:10:33+03:00
Происшествия

Под Воронежем поймали лихача на «Мерседесе», не оплатившего штрафы на 42 тысячи рублей

Он 51 раз нарушал правила дорожного движения
Юрий КОЗЛОВ
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В пятницу, 29 мая, в 14.30 в Рамони на улице 50 лет ВЛКСМ инспекторы ГИБДД остановили «Мерседец-Бенц» с номерами одной из стран ближнего зарубежья. Рулил немецкой иномаркой 34-летний местный житель.

Гаишники проверили «Мерседес» по базе данных и выяснили, что водитель задолжал по штрафам аж 42 тысячи рублей – его 51 раз ловили на превышении скорости. Мужчине вручили постановления о его многочисленных нарушениях и потребовали заплатить деньги в ближайшее время.

Напомним, 27 мая около часа дня в центре Воронежа на площади Ленина задержали еще одного лихача, рулившего «Ниссаном». Правда, этот мужчина задолжал намного меньше – 15,5 тысяч рублей. Теперь уже 16 тысяч. Еще 500 рублей он заплатит за тонированные стекла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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