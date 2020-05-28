В центре Воронежа поймали водителя, не оплатившего штрафы на 15,5 тысяч

28 Май 2020 2020-05-28T16:07:06+03:00

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27 мая около часа дня автоинспекторы остановили на площади Ленина автомобиль «Ниссан-Фуга» с абхазскими номерами. За рулем был 43-летний воронежец. На мужчину составили административный протокол за тонировку стекол. Ему грозит штраф до 500 рублей.

В то же время полицейские выяснили, что этот водитель – злостный неплательщик штрафов. По информационным базам за ним числится долг в 15,5 тысяч рублей за 13 случаев превышения скорости. Полицейские вручили ему постановления за все эти нарушения правил и обязали в кратчайшие сроки оплатить штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU