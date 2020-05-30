Карта распространения коронавируса в ЦФО: Воронежская область – четвертая с конца

30 Май 2020 2020-05-30T10:49:38+03:00

В ЦФО меньше, чем в Воронежской области, больных коронавирусом только в гораздо менее крупных Костромской, Тульской и Ивановской. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В областном правительстве предоставили расклад по регионам ЦФО по распространению коронавируса. Воронежская область в этом списке на 15 месте – четвертом с конца. Это как раз тот случай, когда чем ближе к хвосту, тем лучше.

Данные с тех пор, как этот рейтинг составляли, несколько изменились. Но даже, учитывая последнюю информацию, когда стало известно, что число зараженных увеличилось до 1946, наша область в этом списке осталась на том же месте.

Рядом, на ступеньку выше, гораздо менее крупная Липецкая область – в ней коронавирусом заразились 1976 человек. Белгородская на 12-м с 2140 больными, Орловская на 11-м (2147), Тамбовская – на 10-м (2845), Курская – на девятом (2851).

Меньше, чем в Воронежской области, больных, только в Костромской (691), Тверской (1517) и Ивановской (1813). Однако эти три региона гораздо менее крупные, чем наш, и по территории, и по населению.

Если не брать Москву (175829 зараженных) и Подмосковье (37503), хуже всего дела в ЦФО обстоят в Калужской (3744), Тульской (3644) и Брянской (3473) областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU