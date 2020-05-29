2020-05-29T18:50:22+03:00
Общество

С 1 июня вновь меняется формат регистрации браков в воронежских загсах

В зал для регистрации кроме молодоженов будут допускаться не более 8 гостей
Олег ИВАНОВ
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С 1 июня вновь меняется формат регистрации брака в отделах загс Воронежской области. Церемонии по-прежнему будут проходить в режиме социального дистанцирования и с соблюдением санитарных норм. Однако в зал для регистрации брака кроме молодоженов будут допускаться не более 8 гостей.

- Чтобы церемония прошла с наибольшим комфортом и в соответствии с санитарными нормами, залы всех отделов загс Воронежа оборудованы стульями. Из церемонии регистрации брака исключается услуга работы зала поздравлений, - объяснили в учреждении.

Во время регистрации все сотрудники загса, в том числе технические специалисты, должны быть в масках и перчатках. Молодоженам и гостям также необходимо иметь средства индивидуальной защиты

Санитарная обработка письменных принадлежностей проводится после каждой регистрации одноразовыми бумажными салфетками с антисептиками, которые сразу утилизируются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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