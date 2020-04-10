Невеста из Воронежа: «Из-за коронавируса платье выбираю онлайн»

В середине марта Россию стремительно начал захватывать новый коронавирус. Не осталась в стороне и Воронежская область. Закрываются магазины, торговые центры, отменяются мероприятия. А как же свадьбы? Ведь их девушки планируют чуть ли не всю жизнь. Корреспондент «КП-Воронеж» поговорила с невестами и выяснила, как Covid-19 изменил их планы.

«Придется все делать в беготне»

Невеста Ангелина рассказала, что свадьбу они с молодым человеком планировали на 17 июля, но теперь переживают, что не успеют подготовиться.

- Естественно, из-за карантина возникло много проблем. Во-первых, все магазины закрыты - и приходится смотреть платья онлайн.

Во-вторых, половина семьи занимается бизнесом, который прикрыли из-за карантина. Так как дохода нет, предоплату организаторам своевременно отправить не сможем. К счастью, они отнеслись к ситуации с пониманием и готовы подождать. Так как стиль свадьбы эко-рустик, нужно приобрести много цветов, листьев и так далее. А из-за того, что закрыты магазины, это невозможно. В общем, пришлось отложить на месяц. Потом придется в беготне все делать. Надеюсь, успеем. Хорошо, что хоть с рестораном получилось. Бронь приняли, - делится девушка.

«Жених – в карантине»

А у невесты Марины будущий муж оказался закрытым на карантин в военно-воздушной академии, поэтому к торжеству она пока готовится сама.

- К счастью, мы успели до карантина купить платье, костюм, выбрать и забронировать кафе, ведущего, декоратора. Пригласительные сами дома делаем, так что вот именно сейчас все хорошо. Но, если честно, немного пугает будущее: неизвестно, когда это все закончится. Есть риск остаться без свадебного танца. Ведь Дима в академии, и мы не можем встретиться, чтобы начать заниматься. Есть и небольшие опасения, что придется переносить свадьбу. Если вдруг карантин будет вплоть до августа, надо будет сдвигать все брони. Возможно, потеряем деньги, если кто-то не отнесется с пониманием, - рассказывает наша собеседница.

«На регистрацию – в масках»

У третьей нашей невесты, Виолетты, в жизни не только со свадьбой все идет не по плану.

- В 2015 году мы приехали из Украины. Когда началась война, я как раз заканчивала школу. А теперь вот брак зарегистрировала в карантин. Страшно представить, что будет, когда стану рожать, - смеется девушка. - Вообще, дату выбрали мы не так давно - где-то в январе. А так саму свадьбу на 2020 год еще в 2015-м запланировали. Сказать, что вирус просто повлиял на нее - это ничего не сказать. Все началось с 16 - 17 марта: я узнаю, что границы закрываются. А это значит, все наши родные, которые остались в Украине, и многие друзья не смогут приехать. Без них не хотелось ничего. А 21-го мне надо было идти на примерку платья. Пришлось отменить. Было уже заказано все: ресторан, прическа, макияж. Даже костюм купили, но не тут-то было.

Виолетта признается, что сначала вообще не хотела отмечать свадьбу. Но в итоге решили перенести праздник на лето. А саму регистрацию - не сдвигать:

- Слишком долго мы этого ждали. Конечно, все были расстроены, что рядом не будет родных и близких. Но роспись все-таки состоялась. 4 апреля мы официально стали мужем и женой. В масках пошли в загс. Кстати, в этот день было не так уж и мало свадеб. Три поженились перед нами, и еще две после нас. Одна девушка даже была в свадебном платье. А вообще, мы рады, что не перенесли дату регистрации. Самоизолировались в семью, - шутит девушка.

Справка «КП»

В Воронежской области за период всеобщей самоизоляции свои отношения зарегистрировали 88 пар. Так как с 30 марта торжественные мероприятия запрещены, всем молодоженам рекомендовали перенести праздник. А тех, у кого такой возможности не было, расписали лишь в присутствии регистратора.