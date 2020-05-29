2020-05-29T17:39:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Воронежской области на 29 мая: в каких районах больше всего заболевших

Ситуация в них немного улучшилась, особенно на самом юге региона
Юрий КОЗЛОВ
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Больше всего больных коронавирусом сейчас в Воронеже, Новоусманском, Лискинском и Россошанском районах.Больше всего больных коронавирусом сейчас в Воронеже, Новоусманском, Лискинском и Россошанском районах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал о том, какие районы лидируют в печальном списке по количеству людей, подхвативших эту заразу.

В целом лидеры прежние – Воронеж, Новоусманский, Лискинский и Россошанский. Ранее в этот список входил и Кантемировской район, сейчас его там нет. Конкретных цифр по заболевшим главный санитарный врач региона не озвучил.

На долю Воронежа и названных выше трех районов сейчас приходится 58 процентов всех заболевших. Ранее на столицу Черноземья и четыре района (включая на данный момент выпавший из числа лидеров по числу зараженных Кантемировский) приходилось 70% из всех наших земляков, у которых обнаружили коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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