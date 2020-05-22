2020-05-22T23:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Воронежской области: какие районы лидирует по количеству заболевших

Кроме Воронежа и пригорода, зараза полыхает на юге региона, а также в Лискинском районе
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже и четырех районах области - 70 процентов заболевших коронавирусом.В Воронеже и четырех районах области - 70 процентов заболевших коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22 мая в правительстве Воронежской области прошло очередное совещание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

На нем руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, в каких районах больше всего людей подхватило эту заразу. Оказалось, что больше всего заболевших, понятное дело, в Воронеже, а также в Новоусманском, Лискинском, Россошанском и Кантемировском районах. На них приходится 70 процентов всех жителей области, у которых диагностировали коронавирус.

Руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов сообщил, что, по данным на третью декаду мая, 13 процентов предприятий региона закрыты из-за ограничений. В то же время он сообщил, что рост воронежской промышленности за первые 4 месяца 2020 года составил 110,7%. Общероссийский показатель для сравнения – 99,4%.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов сообщил, что при необходимости департамент готов открывать дежурные группы в детсадах для детей с особенностями здоровья или развития.

- Будет решен вопрос, чтобы разрешить именно индивидуальную работу с такими детьми. Ни о каких группах или коллективах, которые нужно будет собирать или открывать, речи не идет, - подчеркнул Олег Мосолов.

По итогам совещания губернатор Александр Гусев подписал изменения в указе, по которым работу организаций и ИП, которые оказывают помощь особенным детям, разрешили возобновить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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