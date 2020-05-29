В Воронеже прошел суд над фельдшером за «фейки» о коронавирусе

29 Май 2020 2020-05-29T16:40:14+03:00

Один из последних постов на странице в соцсети Александра Косякина Фото: СОЦСЕТИ

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28 мая в Коминтерновском суде Воронежа прошло заседание, на котором разбирали дело Александра Косякина, фельдшера станции скорой медпомощи Новоусманской районной больницы. Его обвиняют в «злоупотреблении свободой массовой информации» (ст. 13.15 КоАП РФ). А это значит, что медику грозит штраф до 100 тысяч рублей.

В суде интересы Александра Косякина защищает сотрудничающий с профсоюзом «Действие» воронежский правозащитник Илья Сиволдаев. Пока же дело передали в мировой суд.

Началось все с того, что Александр пожаловался на отсутствие защитных костюмов в период эпидемии коронавируса, а также рассказал о некоторых случаях халатности. Однако в департаменте здравоохранения по Воронежской области ответили на все вопросы и замечания сотрудника станции скорой помощи. Кроме того, сообщение, которое фельдшер разместил в соцсети, в правительстве области назвали фейком.

Позже фельдшера вызвали в местный отдел полиции, где опросили и обвинили в том, что он говорит не правду. Однако, по его словам, после этого стало известно о заболевании его коллеги - врача Александра Шулепова.

С делом Шулепова сейчас также разбираются правоохранители. Речь идет о происшествии, случившемся в ночь с 1 на 2 мая. Врач выпал со второго этажа: сломал основание черепа и попал в реанимацию. Но сейчас врач идет на поправку.

В то же время фельдшер Воронежской станции скорой медицинской помощи обратилась к следователям после того, как не получила стимулирующую надбавку по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU