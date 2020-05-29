В Воронежской области военные выстроили из большегрузов число 110

29 Май 2020 2020-05-29T16:24:24+03:00

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В Воронежской области военные выстроили большегрузами число 110 в честь юбилея автомобильных войск. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Для праздничного построения использовалось 12 автомобилей УАЗ, КамАЗ с колесной формулой 4х4, 3х3 и седельный тягач 65225. Кроме того, курсанты и инструкторы учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы продемонстрировали навыки управления автомобилями в ограниченных проездах, при прохождении специального участка трассы соревнований Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники».

Фото: пресс-служба ЗВО.

Кстати, специалисты и инструкторы учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы подготовили свыше 350 тыс. дипломированных выпускников, в том числе в 2019-2020 году около 2000 выпускников пополнили воинские части и соединения ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU