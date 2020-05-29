Военные - рулят: девушка-водитель из Воронежской области рассказала, как готовится к Всеармейским играм

Именно в этот день в 1910 году Николай II подписал указ о создании первой учебной автомобильной роты в Санкт-Петербурге. Так началась история автовойск нашей страны. И вот уже 77 лет творить ее помогает Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ, который расположен в городе Острогожске Воронежской области.

Он самый крупный на территории Западного военного округа. Да и в рамках страны практически уникальный: похожий есть только в Челябинске. Выпускники воронежского центра служат во всех видах и родах войск. Столько автомобилистов не подготовили даже некоторые именитые университеты: 380 000 курсантов за десятилетия существования. Только в прошлом учебном году - более шести тысяч военных.

110 лет автомобильным войскам.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

Но не только курсанты становятся здесь профессионалами вождения. Преображаются даже медики. Так, 30-летний фельдшер Елена Часовникова представит учебный центр на этапе Всеармейских игр. Соревнование «Мастера автобронетанковой техники» пройдет с 27 июня по 3 июля в Нахабино Московской области. Она станет единственной девушкой в своей команде и будет состязаться наравне с мужчинами.

Ефрейтор Елена Часовникова.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

Этот конкурс сродни «Танковому биатлону» или «Суворовскому натиску»: проходит давно и так же зрелищно. Именно во время этапа «Мастеров автобронетанковой техники» появилась экспериментальная женская команда, а в прошлом году другие конкурсы подхватили эту тему. Кстати, воронежский центр шесть раз становился призером в разных номинациях и пять раз победителем в командных соревнованиях.

«НИ ДНЯ НА «АВТОМАТЕ»

Но все-таки как же хрупкая блондинка оказалась за рулем УАЗа? Елена отучилась на фельдшера в острогожском медучилище, после чего пришла в военкомат. И ее распредилили в учебный центр. Так началась военная карьера нашей героини.

Перед одним из праздников - Днем части - ефрейтору Часовниковой предложили исполнить на своем санитарном транспорте «автомобильный вальс». Она согласилась и быстро освоила «буханку». Медик настолько аккуратно и умело управляла машиной, что после выступления ей предложили поучаствовать в отборе на этап «Армейских международных игр - 2020».

Елену распределили в центр после окончания медицинского колледжа.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

Елена приняла этот вызов. Соревноваться опять же пришлось с мужчинами. Но девушка не стушевалась и обошла всех!

Уже два месяца она тренируется на УАЗ-3151. Впереди еще месяц, а затем Часовникова вступит в борьбу с другим командами от воинских частей, учебных центров и военных округов, флотов.

- Семь лет уже за рулем. В обычной жизни у меня иномарка. Но постоянно ездила на «механике». Ни дня на «автомате», - рассказывает Елена. - Здесь четыре передачи плюс задняя. Все очень просто. Машину чувствуешь контактно: как на педаль надавишь, так она и поедет. ГУРа нет, но он и не нужен. Должно быть напряжение в руках. Поначалу они, конечно, болели. Но так всем телом чувствуешь каждый сантиметр опасной трассы.

Безопасность девушке обеспечивает пятиточечный ремень и шлем. Это обязательные атрибуты. Тренируется ефрейтор ежедневно от двух до пяти часов в день.

Тот самый УАЗ, на котором тренируется девушка.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

На то, как она управляется с «УАЗом», приходят посмотреть муж и шестилетний сын. Так близкие меньше переживают за жену и маму. Супруг Елены не связан с армией, он занимается бизнесом.

ВОДИТЕЛИ ТАНКОВ И БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ

Что же касается непосредственной деятельности центра, то он принимает для обучения военнослужащих по призыву. Причем не обязательно тех, у кого уже есть водительские права.

Курсантов готовят по 13 направлениям, среди них: механики-водители многоосных автомобилей, водители авто для перевозки личного состава, танковые специальности «средних танков» (БРЭМ-1), специальности боевых машин и бронетранспортеров (БРЭМ-Л), механики-водители двухзвенных транспортеров тягачей и т. д.

Солдат, набранных по призыву, учат четыре месяца. В течение первого для них проводят занятия по начальной военной и общевойсковой подготовке, остальное время они осваивают программу по специальности. А контрактники проходят курс повышения квалификации на младших специалистов за три месяца, учеба же на водительские должности занимает у них всего полтора.

Начальник центра, подполковник Евгений Зубик.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

- По окончании курсанты, которые демонстрировали примерную дисциплину и хорошие результаты боевой подготовки, получают звание «ефрейтор». Также им выдают специальные документы и допуск, которые позволяют самостоятельно управлять многоосными колесными и гусеничными машинами. Кроме того, в дальнейшем при назначении на соответствующие должности, это командир отделения (расчета, экипажа), выпускник имеет возможность стать сержантом, - рассказывает начальник центра, подполковник Евгений Зубик.

СНАЧАЛА ТРЕНАЖЕРЫ, ПОТОМ ТЯГАЧИ

Колесные шасси БАЗ-5921/22, БАЗ-5937/39, ЗИЛ-135ЛМ, МАЗ-543, М3KT-7930, балластный тягач БАЗ-6306, автомобиль МАЗ-537, бронированные ремонтные эвакуационные машины БРЭМ-1 и БРЭМ-Л, ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, двухзвенный дизельный тягач ДТ-10/30П, автобус ПАЗ-3205 и седельный тягач КамАЗ-65225 - основная техника, которую используют при обучении курсантов.

110 лет автомобильным войскам.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

За последние полгода Минобороны выделило центру еще пять новых машин по гособоронзаказу: в декабре 2019-го пришли два «Урала-63704» (седельные тягачи), а в феврале - три КамАЗа-65221. Но вообще, автопарк пополняется гораздо чаще.

Однако начинаются занятия не с этой техники, а с симуляторов. Для выработки первоначальных навыков применяют модульные тренажерные комплексы вождения. Они имитируют автомобили КамАЗ-5350, КаМАЗ-65225, колесные шасси МАЗ-543. Также используют динамические тренажеры вождения для танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-3.

110 лет автомобильным войскам.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

Это позволяет экономить ресурсы дорогостоящей военной техники, учиться вождению в различных дорожных условиях и ситуациях, как днем, так и ночью. Курсанты под руководством инструкторов отрабатывают по 10 часов на тренажерах, прежде чем сесть за руль, рычаги или штурвал настоящей машины.

Реальное вождение проходит на полигоне и автодроме учебного центра. Площадь полигона - 198 га. Он оснащен всеми современными элементами. Ведь с 2015 года здесь проходит один из этапов армейских международных игр - тот самый конкурс «Мастера автобронетанковой техники». В прошлом году состоялись пятые - юбилейные - игры.

110 лет автомобильным войскам.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

Кроме того, во время обучения младших специалистов автобронетанковой службы проводятся регулярные стрельбы и занятия по тактической подготовке. Через месяц для курсантов организуют контрольное занятие, чтобы они получили практические навыки ведения общевойскового боя.