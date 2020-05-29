2020-05-29T15:21:48+03:00
Общество

Сергей Лукин: считаю важным проявить активную гражданскую позицию и отдать свой голос за тех кандидатов, которые смогут эффективно представлять интересы избирателей

Сенатор от Воронежской областной Думы проголосовал на предварительном голосовании
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Голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» в органы государственной власти и местного самоуправления проходит с 25 по 31 мая. В этом году из-за пандемии коронавируса оно проводится в электронном формате. Принять участие в голосовании может каждый желающий гражданин, обладающий избирательным правом.

«Единая Россия» - единственная в стране партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности.

- Процедура предварительного голосования позволяет определить достойных кандидатов для выдвижения на предстоящие выборы в областную и городскую Думы. Поэтому я считаю важным проявить активную гражданскую позицию и отдать свой голос за тех кандидатов, которые смогут эффективно представлять интересы избирателей, работать на укрепление и развитие экономики Воронежской области, осуществлять конструктивное взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, - подчеркнул член Совета Федерации Сергей Лукин, принявший участие в предварительном голосовании.

Отметим, что в нашем регионе было подано 382 заявления на 56 мандатов в областной Думе и 207 – на 36 мандатов депутатов городской Думы, что говорит о высокой конкуренции между участниками праймериз. Более 80 тысяч жителей области уже зарегистрировались в качестве выборщиков.

Ольга Вороновская

ИСТОЧНИК KP.RU

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