С бывшего судьи райцентра Воронежской области за ДТП, где был ранен таксист, сняли неприкосновенность

29 Май 2020 2020-05-29T10:40:50+03:00

Евгений Капустин заявил, что за рулем был не он, а после аварии его машину могли сжечь полицейские, мстившие за его профессиональную деятельность

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На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) рассмотрели представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи Лискинского райсуда Евгения Капустина. Об этом сообщил специализированный сайт pravo.ru

Поводом для уголовного дела стало ДТП, случившееся 17 октября 2018 года. «Toйота Рав-4» Евгения Капустина столкнулась с автомобилем такси. Очевидцы аварии утверждали, что таксист ехал на зеленый свет, а кроссовер судьи гнал с явным превышением скорости. Свидетели ДТП сообщали, что из машины после аварии вышел сам Капустин и его пассажиры. К такси они так и не подошли, зато с внедорожника скрутили номера. «Тойота» до разбирательств не уцелела – ее сожгли.

В результате ДТП таксисту пробило легкое, он сломал шесть ребер и получил сотрясение мозга. Пожилая семейная пара, ехавшая вместе с ним, также оказалась в больнице с порезами и травмами головы. Судя по всему, водитель и пассажиры «Тойоты» отделались легким испугом.

Вскоре после ДТП, получившего широкую огласку, Капустин из Лискинского районного суда ушел. А за его сгоревшую машину собирались судить инспектора ДПС. Дескать, он по каким-то причинам поджег ее, чтобы скрыть вещественное доказательство. Инспектор ГИБДД свою вину не признавал.

На заседании ВККС представитель Следственного комитета Алексей Шевелев заявил: Капустин в ходе следствия отрицал, что был за рулем. Однако потом признался в этом, но заявил, что тормоза не были исправны.

Сам бывший судья, также присутствовавший на заседании, выдвинул свою версию. Дескать, за рулем был его брат, он сначала это подтвердил, но потом под давлением оперативников поменял свои показания. Капустин упирал на то, что прямых свидетелей того, что машиной управлял именно он, не было. Кроме того экс-судья настаивал на том, что его «Тойоту» могли сжечь полицейские, якобы мстившие ему за профессиональную деятельность.

Однако члены ВККС словам Капустина не поверили и разрешили возбудить в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Бывшему судье грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU