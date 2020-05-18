2020-05-18T15:34:17+03:00
Происшествия

Против бывшего судьи райцентра Воронежской области собираются возбуждать уголовное дело

В Следственном комитете России просят у Высшей квалификационной коллегии судей разрешение на это
Артем ИЛЬИН
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18 мая стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запрашивает разрешение у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей – пяти действующих и двух бывших. В их число попал и слуга Фемиды из Лисок Евгений Капустин (сейчас он уже находится в отставке).

17 октября 2018 года «Toйота Рав-4» Евгения Капустина столкнулась с автомобилем такси. По свидетельству очевидцев, таксист ехал на зеленый свет, а кроссовер судьи гнал с явным превышением скорости. Свидетели ДТП сообщали, что из машины после ДТП вышел сам Капустин и его пассажиры. К такси они так и не подошли, зато с внедорожника скрутили номера. «Тойота» до разбирательств так и не уцелела – ее сожгли.

В результате ДТП таксисту пробило лёгкое, он сломал шесть ребер и получил сотрясение мозга. Пожилая семейная пара, ехавшая вместе с ним, также оказалась в больнице с порезами и травмами головы. Судя по всему, водитель и пассажиры «Тойоты» отделались легким испугом.

Вскоре после ДТП, получившего широкую огласку, Капустин из Лискинского районного суда ушел. А за его сгоревшую машину собирались судить инспектора ДПС. Дескать, он по каким-то причинам поджег ее, чтобы скрыть вещественное доказательство. Инспектор ГИБДД свою вину в таких прямо скажем, нелогичных действиях (если только они не связаны с вознаграждением от заинтересованных лиц) не признавал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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