Владимир Нетёсов: Партия переходит на цифру

29 Май 2020 2020-05-29T10:21:39+03:00

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В партии «Единая Россия» проходит Предварительное голосование по отбору кандидатов на выборные должности на предстоящих в этом году выборах в областную и городскую Думы. Более 87 тысяч жителей региона зарегистрировались в качестве выборщиков. Голосуют в эти дни и известные в регионе люди.

Секретарь регионального отделения Партии, член Президиума Генсовета «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов так же принял участие в голосовании.

«Партия одной из первых переходит на цифровые форматы. В условиях пандемии коронавируса ситуацию пришлось менять для обеспечения безопасности граждан. Однако, как показали первые дни голосования, новый формат оказался востребованным, - рассказал лидер воронежских единороссов. - Повысилась конкуренция. Подано 382 заявления на 56 мандатов в областной Думе и 207 – на 36 мандатов депутатов городской. Возраст участников – от 20 до 73 лет. Среди кандидатов – работники образования, здравоохранения, спорта, культуры, представители бизнеса, социальной сферы, бюджетники, много молодёжи - «новых лиц», на которых сегодня в обществе сформировался запрос. Призываю всех принять участие в голосовании. Тогда мы вместе выберем тех достойных, кто пойдёт на выборы».

Напомним, что принять участие в голосовании может каждый желающий гражданин, обладающий избирательным правом. Регистрация выборщиков проста и доступна, поэтому голосование не займет много времени. Ознакомиться с информацией о кандидатах Предварительного голосования и сделать свой выбор можно на сайте PG.ER.RU до 31 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU