Следователи об убийстве девочки в воронежском селе: подросток показал, где спрятал тело

28 Май 2020 2020-05-28T10:22:48+03:00

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Воронежские следователи завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после обнаружения в селе 2-е Никольское Бобровского района тела 9-летней девочки. Напомним, труп нашли в сарае, девочка была раздета. На теле найдены следы удушения. Задержан подозреваемый.

- Установлено, что 25 мая 2020 года около 18.10 проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство. Несовершеннолетний признался и показал, где спрятал тело - в заброшенном доме по улице Советской. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключения его под стражу. Проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Следователи выразили благодарность волонтерам, принимавшим участие в поисках девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU