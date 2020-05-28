2020-05-28T12:11:58+03:00
Происшествия

Раздетое тело пропавшей в Воронежской области 9-летней девочки нашли в заброшенном доме

Правоохранители подозревают в причастности к смерти ребенка 16-летнего подростка
Ярослав ИВАНОВ
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Пропавшую в селе 2-е Никольское Бобровского района 9-летнюю Лену. нашли. К сожалению, мертвой.

Девочку последний раз видели 25 мая. Родители оставив 9-летнюю дочь со старшими детьми (в семье их шестеро), отправились на рыбалку. Вернувшись 26 мая, девочку дома они не обнаружили, предположили, что она находится у бабушки. Однако выяснили, что дочка к ней не приходила, и приступили к самостоятельным поискам. Утром 27 мая глава поселения организовал поиски с участием правоохранителей.

Труп ребенка обнаружили вечером 27 мая: в заброшенном доме, недалеко от места жительства семьи, нашли тело с признаками удушения, девочка была полураздета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица". Уже есть подозреваемый. Ход расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

- Установлена причастность к преступлению 16-летнего подростка, который пояснил, что пригласил девочку в заброшенный дом, где пытался вступить с ней в половую связь. Когда девочка стала оказывать сопротивление, он задушил её и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать. Решается вопрос об аресте задержанного, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

По предварительным данным, подросток, а также семья погибшей девочки на профилактических учетах не состояли. Прокуратура проверяет работу системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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