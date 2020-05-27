2020-05-27T20:09:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропала 9-летняя девочка

Для поисков малышки нужны волонтеры
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Регион 36».Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Регион 36».
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В Бобровский районе пропала 9-летняя Екатерина Просветова. Девочка ушла из дома на улице Мира в селе Второе Никольское 25 мая. С этого момента о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион 36» в среду, 27 мая.

Рост малышки 120 см. У Кати худощавое телосложение, короткие черные волосы и голубые глаза. В день исчезновения была в красной кофте и черных брюках.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении девочки, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 980 345 90 35, 8 915 400 01 17 или 112. Для поисков нужны добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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