Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России»

27 Май 2020 2020-05-27T17:47:49+03:00

Более 400 тысяч из них проголосовали в первые двое суток

Изменить размер текста: A A

Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета партии Сергей Перминов.

«Во время проведения предварительного голосования у нас продолжается регистрация избирателей, и в среду, 27 мая, мы «перевалили» за миллион выборщиков. Это беспрецедентная цифра для нашей партии, да и, пожалуй, в принципе, для процедуры электронного голосования», - сказал Сергей Перминов.

Напомним, с 25 по 31 мая «Единая Россия» проводит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения на основных выборах. В процедуре участвуют больше 6 тысяч кандидатов. В этом году из-за пандемии предварительное голосование проходит только в онлайн-формате. Каждый желающий может зарегистрироваться на официальном сайте предварительного голосования и сделать свой выбор, пройдя верификацию через Госуслуги.

Председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения Партии Владимир Нетёсов сообщил, что в Воронежской области на сегодня зарегистрировано более 80 000 выборщиков.

«Такое количество зарегистрированных говорит не только об интересе граждан к этой процедуре, но и об их желании участвовать в формировании списков Партии на осенних выборах»,- отметил лидер воронежских единороссов.

ИСТОЧНИК KP.RU