В Воронеже снова провели рейд по соблюдению масочного режима в маршрутках
Лишь 70% пассажиров соблюдают предписанный режим
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В среду, 27 мая, сотрудники мэрии и полиции снова проверили, как пассажиры воронежских маршруток соблюдают масочный режим. Его ввели 12 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, маски нужно носить в общественном транспорте, такси, аптеках и магазинах, вокзалах и аэропортах, при посещении органов власти, а также на иных объектах, деятельность которых разрешена.
ИСТОЧНИК KP.RU