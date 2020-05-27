В Воронеже снова провели рейд по соблюдению масочного режима в маршрутках

27 Май 2020 2020-05-27T17:42:51+03:00

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В среду, 27 мая, сотрудники мэрии и полиции снова проверили, как пассажиры воронежских маршруток соблюдают масочный режим. Его ввели 12 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, маски нужно носить в общественном транспорте, такси, аптеках и магазинах, вокзалах и аэропортах, при посещении органов власти, а также на иных объектах, деятельность которых разрешена.

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ИСТОЧНИК KP.RU